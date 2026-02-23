JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 16:41 WIB
Pemprov Kalsel Perkuat Program Strategis Untuk Swasembada Daging - JPNN.com Kalsel
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat langkah menuju swasembada daging, khususnya daging merah, melalui berbagai program strategis berbasis integrasi lintas sektor.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel Suparmi mengatakan Kalimantan telah mencapai swasembada untuk komoditas daging putih. Namun, untuk daging merah, pemprov masih terus mendorong peningkatan produksi melalui program pengembangan sapi berkelanjutan.

“Kalau untuk daging putih, kami sudah swasembada. Untuk daging merah, kami fokus pada program pengembangan sapi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sektor perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, hingga pertambangan,” ujar dia.

Program tersebut, menurut dia, merupakan inovasi lanjutan dari integrasi kelapa sawit dan sapi yang sebelumnya telah dijalankan.

Melalui skema ini, pengembangan sapi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dikolaborasikan dengan berbagai sektor pendukung untuk menciptakan ekosistem produksi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Disbunnak Kalsel mengedepankan pola kemitraan strategis dengan berbagai entitas, termasuk perusahaan perkebunan, industri kehutanan, serta sektor pertambangan.

Tanaman pakan ternak menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan pakan berkelanjutan, sementara sektor kehutanan berperan dalam penyediaan lahan.

Sektor pertambangan juga dilibatkan melalui pemanfaatan lahan eks reklamasi tambang untuk pengembangan peternakan sapi.

Pemprov Kalimantan Selatan tengah berupaya untuk bisa mewujudkan swasembada daging.
Sumber Antara
