RSGM Kalsel Ajak Warga Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut Selama Ramadan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Banjarmasin mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, sehingga ibadah puasa dapat dijalankan dengan nyaman.

"Momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah sekaligus memperhatikan kesehatan, termasuk kebersihan dan kesehatan rongga mulut," kata Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda di Banjarmasin, Kamis.

Selama bulan puasa, dan saat berbuka, kata dia, dianjurkan mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Selain baik bagi tubuh, juga membantu menjaga kebersihan rongga mulut.

Menurut dia, perubahan pola konsumsi dan kebiasaan membersihkan gigi selama Ramadan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan di kemudian hari. Sisa makanan yang tidak segera dibersihkan dapat menumpuk di dalam rongga mulut.

“Sisa makanan yang dibiarkan hingga 24 jam dapat mengeras dan membentuk karang gigi,” tuturnya.

Selain itu, Mashuda menyebutkan kandungan gula pada makanan dan minuman, termasuk karbohidrat seperti nasi, berpotensi memicu kerusakan gigi hingga menyebabkan gigi berlubang.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga kebersihan gigi secara konsisten meski sedang berpuasa, salah satunya dengan menyikat gigi pada malam hari sebelum tidur, terutama setelah melaksanakan salat tarawih.

“Biasakan menyikat gigi sebelum tidur. Kemudian setelah sahur atau sebelum Subuh juga dianjurkan untuk menyikat gigi, sehingga tidak ada sisa makanan yang tertinggal di rongga mulut selama berpuasa,” katanya.