BNNP Kalsel Tes Urine Sejumlah Pengunjung THM di Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan melaksanakan razia dan tes urine terhadap sejumlah pengunjung di salah satu tempat hiburan malam (THM) Banjarmasin, Rabu dini hari.

Dari hasil pemeriksaan acak tersebut, tiga orang diduga positif dan langsung dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalimantan Selatan Kombes Andri Koko Prabowo mengatakan razia dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkoba menjelang Ramadan.

“Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan para pengunjung menjelang Ramadan,” ujar Andri Koko Prabowo.

Dia menjelaskan petugas melakukan pemeriksaan secara acak kepada para pengunjung yang berada di lokasi hiburan malam tersebut. Pengunjung yang terpilih diminta kooperatif mengikuti arahan petugas untuk menjalani tes urine di tempat.

“Bagi pengunjung yang dipilih secara random silakan mengikuti arahan petugas untuk diperiksa urine,” katanya.

Menurut Andri, langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif sekaligus penegakan hukum guna menciptakan situasi yang kondusif selama Ramadan. BNNP Kalsel juga menggandeng tim medis dalam proses pemeriksaan awal terhadap hasil tes urine.

Apabila ditemukan hasil tes yang mengindikasikan positif narkoba, pengunjung tersebut akan menjalani tahapan lanjutan berupa asesmen medis untuk menentukan langkah berikutnya.