Seorang Pendaki Dilaporkan Hilang di Jalur Kawah Ijen

kalsel.jpnn.com, BANYUWANGI - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kantor SAR) Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan seorang pendaki dinyatakan hilang di jalur pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, pada Rabu.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa menyampaikan pendaki yang dinyatakan hilang itu adalah Muhammad Dzikri Maulana, warga Desa Tamansari, Kecamatan Licin.

"Informasi awal diterima dari Bapak Evil dari Potensi SAR BSI pada pukul 20.05 WIB, bahwa pendaki tersebut berangkat mendaki bersama empat rekannya," katanya di Banyuwangi, Rabu malam.

Saat tiba di puncak Kawah Ijen, lanjut Oka Astawa, pendaki tersebut terpisah dari rombongan dan hingga saat ini belum ditemukan. Pihak keluarga bersama warga dan tim terkait telah melakukan pencarian awal di sekitar lokasi.

Berdasarkan laporan yang diterima tim SAR, lanjut dia, peristiwa hilangnya pendaki tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB di jalur pendakian Kawah Ijen dengan koordinat 8°3'41.68"S 114°14'45.83"T.

"Menindaklanjuti permintaan bantuan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi malam ini bergerak menuju lokasi," kata Oka Astawa.

Operasi SAR pendaki di Gunung Ijen itu, melibatkan tujuh personel rescue, didukung unsur BPBD Banyuwangi, Polsek Licin, Koramil Licin, KSDA Gunung Ijen, Banyuwangi SAR Independent, serta masyarakat setempat.

"Pada malam ini tim SAR gabungan akan melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan personel," katanya. (antara/jpnn)