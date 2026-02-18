408 Calon Haji dari Tanah Laut Dijadwalkan Berangkat pada Mei 2026

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Wakil Bupati Tanah Laut H. Muhammad Zazuli mengatakan sebanyak 408 calon haji dari wilayahnya dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Mei 2026.

"Jemaah calon haji terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter) yakni kloter sembilan berangkat 6 Mei 2026 dan kloter 18 pada 19 Mei 2026 dan akan didampingi 12 petugas," kata H. Muhammad Zazuli di Pelaihari, Kabupaten Tala, Selasa.

Kepastian jadwal keberangkatan tersebut disampaikan saat pembukaan manasik haji terintegrasi tingkat Kabupaten Tanah Laut di Balairung Tuntung Pandang.

Dia mengingatkan para calon haji agar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri secara maksimal, baik fisik maupun mental.

“Gunakan kesempatan emas ini untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, menurut dia, manasik haji menjadi tahapan penting untuk memastikan jamaah calon haji memahami tata cara pelaksanaan ibadah sesuai rukun dan ketentuan yang berlaku.

“Kegiatan manasik massal ini bukan sekadar formalitas. Ikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh dan jaga kekompakan selama dalam rombongan,” ujarnya.

Selain pembekalan teknis, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan para calon haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.