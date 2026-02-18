JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini ULM Cetak Doktor Hukum Setelah Kapolda Kalsel Pertahankan Disertasi di Ujian Terbuka

ULM Cetak Doktor Hukum Setelah Kapolda Kalsel Pertahankan Disertasi di Ujian Terbuka

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:00 WIB
ULM Cetak Doktor Hukum Setelah Kapolda Kalsel Pertahankan Disertasi di Ujian Terbuka - JPNN.com Kalsel
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Prof Hadin Muhjad selaku promotor dan Dr Rachmadi Usman selaku co-promotor. (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mencetak Doktor Hukum ke-8 setelah Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan berhasil mempertahankan disertasi di depan tim penguji dan promotor saat ujian terbuka di Pascasarjana ULM di Banjarmasin.

"Pak Yudha dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, sekaligus resmi menyandang gelar doktor hukum," kata Pelaksana Harian Rektor ULM Dr Yusuf Azis di Banjarmasin, Selasa.

Yusuf yang juga didaulat sebagai ketua tim penyanggah ketika ujian disertasi terbuka yang diikuti Yudha sebagai kandidat (promovendus) mengaku bangga ULM bisa mengantarkan sang Kapolda meraih gelar akademik tertinggi (S3) di bidang hukum.

Baca Juga:

Dia berharap capaian akademik Kapolda Kalsel itu bisa berkontribusi dalam karier yang bersangkutan di kepolisian.

"Apalagi riset yang diangkat sangat relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya, yakni berkaitan tindak pidana pertambangan, dimana isu lingkungan menjadi perhatian bangsa ini," ucapnya.

Sementara Prof Hadin Muhjad selaku promotor mengaku isu yang diangkat Yudha dalam disertasinya berjudul "Penyelesaian Pidana Pertambangan Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan Berkelanjutan" sangat menarik.

Baca Juga:

Dalam risetnya Yudha mencoba metode penyelesaian pidana pertambangan dilakukan melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

"Jadi intinya bagaimana pemulihan korban yakni lingkungan dalam hal ini diwakili pemerintah atau otoritas lainnya karena selama ini aparat penegak hukum hanya fokus menindak pelaku, sedangkan korban dari pidana pertambangan luput dari perhatian," kata Prof Hadin.

Universitas Lambung Mangkurat mencetak doktor hukum setelah Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mempertahankan disertasi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   disertasi doktok hukum ULM sidang terbuka Kapolda Kalsel

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU