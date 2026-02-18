ULM Cetak Doktor Hukum Setelah Kapolda Kalsel Pertahankan Disertasi di Ujian Terbuka

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mencetak Doktor Hukum ke-8 setelah Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan berhasil mempertahankan disertasi di depan tim penguji dan promotor saat ujian terbuka di Pascasarjana ULM di Banjarmasin.

"Pak Yudha dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, sekaligus resmi menyandang gelar doktor hukum," kata Pelaksana Harian Rektor ULM Dr Yusuf Azis di Banjarmasin, Selasa.

Yusuf yang juga didaulat sebagai ketua tim penyanggah ketika ujian disertasi terbuka yang diikuti Yudha sebagai kandidat (promovendus) mengaku bangga ULM bisa mengantarkan sang Kapolda meraih gelar akademik tertinggi (S3) di bidang hukum.

Dia berharap capaian akademik Kapolda Kalsel itu bisa berkontribusi dalam karier yang bersangkutan di kepolisian.

"Apalagi riset yang diangkat sangat relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya, yakni berkaitan tindak pidana pertambangan, dimana isu lingkungan menjadi perhatian bangsa ini," ucapnya.

Sementara Prof Hadin Muhjad selaku promotor mengaku isu yang diangkat Yudha dalam disertasinya berjudul "Penyelesaian Pidana Pertambangan Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan Berkelanjutan" sangat menarik.

Dalam risetnya Yudha mencoba metode penyelesaian pidana pertambangan dilakukan melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

"Jadi intinya bagaimana pemulihan korban yakni lingkungan dalam hal ini diwakili pemerintah atau otoritas lainnya karena selama ini aparat penegak hukum hanya fokus menindak pelaku, sedangkan korban dari pidana pertambangan luput dari perhatian," kata Prof Hadin.