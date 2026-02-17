2 Nelayan yang Terombang-ambing di Perairan Kei Kecil Berhasil Dievakuasi

JPNN.com

Selasa, 17 Februari 2026 – 10:00 WIB
Dua nelayan yang terombang-ambing di sekitar Perairan Laut Desa Danar, Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara berhasil dievakuasi tim SAR Gabungan pada Senin, (16/2) setelah perahu ketinting mereka mengalami mati mesin. (HO/Basarnas Ambon)

kalsel.jpnn.com, AMBON - Tim Gabungan dari Pos SAR Tual, Maluku menyelamatkan dua orang nelayan setelah perahu ketinting yang mereka gunakan mengalami mati mesin dan terombang-ambing di sekitar Perairan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

"Operasi dilakukan setelah mendapat laporan dari keluarga," kata Kasi Operasi Kantor Pencarian dan pertolongan Basarnas Ambon, Maluku Andry Azwan Henaulu di Ambon, Senin.

Saat menyampaikan informasi itu, kata dia, pihak keluarga meminta bantuan SAR untuk mencari dan menyelamatkan kedua nelayan atas nama Hasan matdoan (48) dan Ibarhim Matdoan (22).

Perahu ketinting berpenumpang dua orang ini berangkat dari Pulau Kei Besar tujuan Pulau Kei Kecil dan mengalami mati mesin di sekitar Perairan Danar Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

Kemudian sekitar pukul 13.01 WIT, Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Pos SAR Tual dan Unsur Potensi SAR dikerahkan menuju lokasi kejadian pada koordinat 5° 58.418'S - 132° 44.286'E, berjarak kurang lebih 26,2 NM dengan Heading 182° arah Selatan dari Pos SAR Tual.

Kondisi cuaca di lapangan dilaporkan terjadi hujan ringan dan hembusan angin kencang dari Barat Laut berkecepatan 21 Knot dan tinggi gelombang 2,5 Meter.

Pada pukul 14.34 WIT, Tim SAR Gabungan tiba di lokasi kejadian dan berhasil menemukan perahu ketinting tersebut beserta dua orang korban dalam keadaan selamat.

Selanjutnya kedua korban langsung dievakuasi menuju Kota Tual dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Tim SAR menyelamatkan dua nelayan yang sempat terombang-ambing di perairan Kei Kecil.
Sumber Antara
