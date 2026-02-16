JPNN.com

48 Ribu Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Banjarmasin Sesuai DTKS

Senin, 16 Februari 2026 – 20:00 WIB
Senin, 16 Februari 2026 – 20:00 WIB
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin terkait data penerima bansos iuran BPJS Kesehatan, di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin Nuryadi menyebut 48 ribu penerima bantuan sosial (bansos) untuk iuran BPJS Kesehatan di daerah itu, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial pada 2026.

Dia menyebut usulan awal berasal dari data BPJS Kesehatan tercatat 112 ribu jiwa untuk tahun ini.

Namun, katanya, setelah disesuaikan dengan DTKS jumlah tersebut, sekitar 48 ribu jiwa dinyatakan memenuhi kriteria sesuai ketentuan Kementerian Sosial.

"Sisanya sekitar 67 ribu jiwa tidak masuk DTKS," ujarnya.

Dia mengimbau masyarakat memahami mekanisme bansos serta memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Bagi warga yang belum terakomodasi dalam bantuan, ia memastikan masih ada peluang mendapatkan bantuan melalui proses verifikasi lanjutan.

“Kami mengimbau warga yang merasa kurang mampu agar melapor ke pos pelayanan Dinsos di masing-masing kelurahan. Nanti akan dibantu dan diverifikasi oleh petugas,” katanya.

Selain itu, dia berharap masyarakat lebih aktif memantau status kepesertaan bantuan, baik dengan melakukan pengecekan di puskesmas terdekat maupun datang langsung ke kantor Dinsos Kota Banjarmasin.

Sebanyak 48 ribu penerima bantuan sosial iuran BPJS Kesehatan di Banjarmasin sudah sesuai dengan DTKS.
Sumber Antara
