Pemkab Tanah Laut Berkomitmen Perluas Jaringan Internet Hingga Desa

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) berkomitmen memperluas jaringan internet hingga desa-desa melalui kerja sama pengembangan fiber optik dan Smart City bersama PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (13/2).

Penandatanganan dilakukan Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto dan Presiden Direktur PT Supra Primatama Nusantara Adi Saputra Kusma di kantor pusat Biznet sebagai langkah memperkuat konektivitas hingga wilayah perbatasan dan daerah yang masih lemah sinyal.

Bupati Rahmat Trianto menegaskan kerja sama tersebut wujud komitmen pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses internet yang layak dan stabil.

“Komitmen kami jelas, seluruh masyarakat Tanah Laut harus bisa menikmati fasilitas internet dengan jaringan yang terjangkau dan stabil. Ini bukan sekadar program, tapi tanggung jawab kami agar tidak ada warga Tanah Laut yang tertinggal akses digital,” katanya.

Dia menyebutkan pengembangan jaringan fiber optik tersebut sekaligus mendukung implementasi konsep Smart City guna meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Menurut dia, keterbatasan jaringan internet selama ini berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit sinyal.

Pemerintah daerah telah memetakan sejumlah lokasi prioritas untuk perluasan jaringan agar daerah tertinggal tidak terus mengalami hambatan dalam mengakses informasi dan layanan digital.

“Bukan pencitraan, tetapi memang perlu laporan kepada masyarakat tentang apa yang kami lakukan dengan dana mereka. Itu harus kami publikasikan. Di kabupaten masih ada wilayah perbatasan yang susah sinyal, dan itu harus kita tingkatkan,” ujarnya.