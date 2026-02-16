JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Nelayan Kalteng Diminta Waspada Potensi Gelombang Laut Tinggi

Nelayan Kalteng Diminta Waspada Potensi Gelombang Laut Tinggi

Senin, 16 Februari 2026 – 16:42 WIB
Nelayan Kalteng Diminta Waspada Potensi Gelombang Laut Tinggi - JPNN.com Kalsel
Ilustrasi: Nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Katingan, Senin (5/1/2026). ANTARA/Rendhik Andika

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah (Kalteng) Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya mengingatkan serta meminta nelayan maupun masyarakat di sepanjang pesisir perairan wilayah selatan agar lebih mewaspadai gelombang laut setinggi satu meter lebih.

"Waspadai potensi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan selatan Kalteng selama sepekan," kata Prakirawan Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut, Renianata di Palangka Raya, Senin.

Renianata juga mengimbau masyarakat pesisir agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut karena tinggi gelombang tersebut masuk kategori rendah hingga sedang.

Baca Juga:

Pihaknya meminta warga pesisir juga waspada adanya pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (CB) yang berpotensi menjadikan hujan intensitas sedang hingga lebat, dan menimbulkan angin kencang serta menambah tinggi gelombang air laut.

"Waspadai adanya pertumbuhan awan CB yang dapat menambah tinggi gelombang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalteng. Diimbau kepada masyarakat pesisir agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut," kata Renianata.

Dia menjelaskan terdapat daerah belokan angin serta perlambatan kecepatan angin (konvergensi) terpantau di wilayah Kalteng. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah tersebut.

Baca Juga:

Didukung oleh kelembaban udara yang cukup basah, lanjutnya, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal juga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalteng.

Dia menambahkan selama tujuh hari mendatang potensi kecepatan angin diperkirakan antara 5-20 kilometer/jam. Angin ini umumnya bertiup dari arah selatan ke timur.

BMKG meminta kepada masyarakat dan nelayan di pesisir Kalteng untuk waspada potensi gelombang tinggi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG nelayan gelombang tinggi waspada gelombang

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU