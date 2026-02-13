Kemenag Kalsel Dukung Indonesia Asri Melalui Gerakan Bersih Sampah

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan membuat gerakan bersih sampah setiap pekan untuk mendukung program nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Indonesia Asri.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Muhammad Tambrin menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Kemenag hingga kabupaten/kota dan madrasah untuk menyukseskan program nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (Asri) tersebut di lingkungan masing-masing.

Menurut dia, dukungan terhadap program Indonesia Asri diwujudkan melalui gerakan bersih sampah di lingkungan sekitar dan perkantoran, termasuk di Kantor Wilayah Kemenag Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin dan Jumat selama 30 menit sebelum jam kerja dimulai.

Tambrin menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, hingga aparat TNI dan Polri untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan kerja secara serentak.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian, lembaga, kepala daerah, hingga aparat TNI-Polri untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan kerja selama minimal 30 menit sebelum jam kantor dimulai,” ujar Tambrin.

Menurut dia, gerakan bersih sampah di lingkungan Kemenag Kalimantan Selatan harus dilaksanakan melalui aksi nyata dan sederhana, seperti memungut dan memilah sampah di halaman kantor, membersihkan selokan dan area parkir, menata taman dan tanaman hidup, membersihkan ruang kerja, lorong, serta fasilitas umum, serta mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai di lingkungan perkantoran.

“Gerakan ini sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Agama dalam membangun kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur negara, sekaligus wujud pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Tambrin menegaskan agar seluruh satuan kerja, baik di tingkat kanwil, kantor Kemenag kabupaten/kota, madrasah, maupun KUA, dapat melaksanakan gerakan ini secara konsisten dan berkelanjutan, serta menjadikannya sebagai budaya kerja.