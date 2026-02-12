JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Lapas Banjarmasin Tebar 8.000 Bibit Gurame Untuk Dukung Ketahanan Pangan

Lapas Banjarmasin Tebar 8.000 Bibit Gurame Untuk Dukung Ketahanan Pangan

Kamis, 12 Februari 2026 – 17:00 WIB
Lapas Banjarmasin Tebar 8.000 Bibit Gurame Untuk Dukung Ketahanan Pangan - JPNN.com Kalsel
Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda (kiri) didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah (tengah) melepas ribuan bibit ikan gurame di kolam budidaya di Lapas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin melepas 8.000 bibit ikan gurame ke kolam budi daya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah di Banjarmasin, Rabu mengatakan, program ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang bernilai ekonomi.

“Budi daya ikan gurame ini kami jadikan sarana pembinaan kemandirian. Warga binaan dilibatkan langsung agar memiliki keahlian yang dapat menjadi bekal hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:

Dia menyebutkan bibit yang ditebar dipelihara di kolam budi daya Lapas Banjarmasin hingga siap panen. Proses ini melibatkan warga binaan dari persiapan kolam, perawatan bibit, hingga panen, sehingga mereka memahami siklus usaha perikanan secara utuh.

“Program ini menekankan disiplin kerja, tanggung jawab, dan produktivitas. Warga binaan juga dilatih menghitung biaya operasional, mengelola hasil panen, dan memahami nilai ekonomi dari setiap tahap produksi, sehingga kegiatan ini menjadi simulasi usaha yang nyata,” tuturnya.

Selain aspek pembinaan keterampilan, kata dia, kegiatan ini berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Ribuan bibit gurame yang dibudidayakan dapat menambah pasokan ikan untuk konsumsi masyarakat maupun program pangan Lapas, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

Baca Juga:

Selain itu, dia menyampaikan dukungan pemerintah memungkinkan Lapas Banjarmasin mengembangkan fasilitas budi daya, pelatihan, dan pendampingan agar warga binaan memperoleh pengalaman kerja yang aplikatif.

“Lapas tidak hanya pada pembinaan mental dan disiplin, tetapi juga menyiapkan warga binaan dengan keterampilan nyata yang mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi setelah kembali ke masyarakat,” ujar Herriansyah.

Lapas Banjarmasin melepas 8.000 benih ikan gurame untuk dibudidayakan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ikan gurame Lapas Banjarmasin Ketahanan pangan ekonomi daerah

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU