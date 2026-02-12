KKP Madya Hingga Kantor PT Buana Karya Bhakti Digeledah KPK

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 06:00 WIB
Arsip foto- Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo (kedua kiri) menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin tersebut sebagai tersangka dan menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas uang dan sejumlah bukti transaksi atau pemakaian dalam operasi tangkap tangan (OTT)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan PT Buana Karya Bhakti (BKB) dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan KPK pada 10 Februari 2026.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan restitusi atas lebih bayar PT BKB, serta dokumen pengeluaran uang dari PT BKB,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan KPK selanjutnya akan menganalisis setiap barang bukti yang disita dari dua tempat tersebut untuk memperdalam bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin, Kalsel.

Pada tanggal yang sama, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, seorang aparatur sipil negara (ASN), dan seorang pihak swasta dalam OTT terkait proses restitusi pajak pertambahan nilai sektor perkebunan kelapa sawit.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan Mulyono (MLY), pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD), dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. (antara/jpnn)

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah KKP Madya Banjarmasin dan kantor PT Buana Karya Bhakti.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
