Kemenag Kalsel Tekankan Penguatan Asta Protas di Pendidikan Madrasah

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin menyatakan pentingnya penguatan pelaksanaan Asta Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama di satuan pendidikan madrasah di provinsinya.

Tambrin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dia menekankan bahwa penguatan Asta Protas difokuskan pada tiga aspek utama, yakni moderasi beragama, ekoteologi dan pendidikan madrasah unggul.

Menurut dia, dengan kegiatan seperti ini mencerminkan komitmen bersama agar kebijakan strategis Kementerian Agama tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diimplementasikan secara nyata di madrasah melalui penguatan nilai, budaya dan praktik penyelenggaraan pendidikan.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kesamaan persepsi antara Kanwil Kemenag Kalsel, Kemenag Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan seluruh unsur madrasah,” ujarnya.

Pada aspek Moderasi Beragama, Tambrin menegaskan peran strategis madrasah sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai keberagamaan yang inklusif, toleran, dan berimbang.

Dia berharap kepala madrasah dan pendidik mampu menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan melalui budaya madrasah serta proses pembelajaran yang moderat dan berkeadaban.

Sementara itu, melalui penguatan Ekoteologi, dijelaskan Tambrin, madrasah didorong untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan.