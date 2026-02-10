Pemprov Kalsel Berkolaborasi Untuk Pulihkan Lahan Pertanian Pascabanjir

JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 16:00 WIB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan langkah pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak banjir. ANTARA/HO-Pemprov Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan langkah pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir, secara bertahap dan terkoordinasi agar pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura.

“Pascabanjir, yang terdampak bukan hanya tanaman pokok seperti padi dan jagung, tetapi juga tanaman hortikultura. Saat ini kita sedang melakukan pemulihan, namun tidak hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Syamsir Rahman di Banjarbaru, Senin.

Dia menyebutkan, total lahan pertanian yang sempat terendam banjir diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu hektare.

Namun demikian, sebagian lahan tersebut sudah mulai ditangani secara mandiri oleh para petani.

“Sebagian sudah dikerjakan oleh petani sendiri. Sisanya masih kami monitoring karena ada lahan yang memang belum bisa dilakukan penanaman maupun olah lahan,” jelasnya.

Syamsir menegaskan, pemerintah provinsi akan berperan mendorong percepatan pemulihan melalui penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), serta koordinasi dengan jajaran teknis di lapangan.

Fokus pemulihan saat ini berada di sejumlah wilayah terdampak, seperti Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut.

Pemprov Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memulihkan lahan pertanian pascabanjir.
Sumber Antara
