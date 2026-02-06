Mentan Amran Pastikan Produksi dan Stok Pangan Nasiinal Aman di Tengah Dinamika Cuaca

JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:00 WIB
Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Foto: source for JPNN

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan produksi dan stok pangan nasional tetap aman meskipun Indonesia tengah menghadapi dinamika cuaca di sejumlah wilayah.

"Kondisi hujan yang terjadi tidak berdampak terhadap ketahanan pangan karena pemerintah telah mengantisipasi melalui penguatan pengendalian produksi dan pemantauan stok secara ketat," kata Mentan dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Mentan menyampaikan stok beras nasional hingga akhir Januari 2026 mencapai 3,3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Capaian tersebut menunjukkan stabilitas produksi nasional tetap terjaga di tengah curah hujan tinggi.

“Insyaallah tidak berpengaruh sama sekali. Stok kita sekarang 3,3 juta ton. Itu tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” ujar Mentan.

Mentan menambahkan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi lonjakan signifikan pada serapan beras pemerintah.

Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan ketahanan sistem pangan nasional tetap kuat meskipun menghadapi dinamika cuaca.

“Januari komparasi tahun lalu itu hanya 14.000 ton (serapan beras) sekarang 112 ribu ton. Jadi naik 700 persen di bulan Januari,“ ucapnya.

Menurutnya, curah hujan tinggi justru mendukung percepatan tanam selama pengelolaan air berjalan baik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional masih aman.
Sumber Antara
