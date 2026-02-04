OTT KPK di Banjarmasin Berkaitan dengan PPN Sektor Perkebunan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan yang menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, berkaitan proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN pada sektor perkebunan.

"Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan KPK menduga adanya pengaturan dalam proses restitusi PPN tersebut.

"Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin," katanya.

Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK menangkap para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait hal tersebut.

Mereka adalah Mulyono, seorang aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

Baca Juga: KPK Bicara Soal Peluang Panggil Pihak Perusahaan di Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Sebelumnya, pada Selasa siang, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan KPP Banjarmasin, Kalsel.

OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.