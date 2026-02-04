JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini OTT KPK di Banjarmasin Berkaitan dengan PPN Sektor Perkebunan

OTT KPK di Banjarmasin Berkaitan dengan PPN Sektor Perkebunan

Kamis, 05 Februari 2026 – 00:00 WIB
OTT KPK di Banjarmasin Berkaitan dengan PPN Sektor Perkebunan - JPNN.com Kalsel
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Rio Feisal

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan yang menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, berkaitan proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN pada sektor perkebunan.

"Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan KPK menduga adanya pengaturan dalam proses restitusi PPN tersebut.

Baca Juga:

"Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin," katanya.

Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK menangkap para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait hal tersebut.

Mereka adalah Mulyono, seorang aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada Selasa siang, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan KPP Banjarmasin, Kalsel.

OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.

Kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Banjarmasin berkaitan dengan PPN pada sektor perkebunan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OTT KPK PPN sektor perkebunan operasi tangkap tangan

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU