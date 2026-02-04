Jumlah Penumpang Berangkat di Bandara Kalsel pada Desember 2025 Tembus 139 Ribu Orang

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan selama Desember 2025 sebesar 139.775 orang atau mengalami kenaikan sebesar 10,21 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat November 2025 yang berjumlah 126.829 orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif mengatakan, bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada Desember 2024 yang mengangkut 145.911 orang, terjadi penurunan sebesar 4,21 persen.

"Jumlah penumpang yang berangkat padan Januari–Desember 2025 tercatat sebesar 1.485.851 orang dibandingkan keadaan Januari–Desember 2024 yang tercatat sebesar 1.533.654 orang mengalami penurunan sebesar 3,12 persen," ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Hanief menyebutkan jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Udara Syamsudin Noor pada Desember 2025 sebesar 137.436 orang, naik sebesar 10,02 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang November 2025 yang mengangkut 124.916 orang.

“Jumlah penumpang yang datang melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 naik sebesar 0,69 persen jika dibandingkan November 2025, dimana jumlah penumpang yang datang pada Desember 2025 sebesar 136.519 orang, sedangkan penumpang yang datang pada November 2025 sebesar 135.587 orang. Bila dibandingkan dengan Desember 2024, jumlah penumpang yang datang turun sebesar 1,40 persen,” kata Hanief.

Selain itu, terkait jumlah barang yang dimuat melalui angkutan udara yang berangkat dari Kalimantan Selatan pada Desember 2025 sebesar 401.316 kilogram.

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,91 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 417.643 kilogram.

Lebih jauh, barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan pada Desember 2025 sebesar 2.000.883 kilogram.