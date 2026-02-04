WBP Lapas Banjarmasin Dilatih Mengolah Limbah Dapur Jadi Pakan Maggot

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin melatih kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berbasis lingkungan melalui pengolahan limbah dapur menjadi pakan maggot di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah mengatakan pembinaan ini sebagai upaya pengurangan sampah organik, sekaligus penciptaan nilai ekonomi.

“Program tersebut memanfaatkan limbah dapur organik, seperti sisa sayuran dan bahan makanan, yang dikumpulkan dan dipilah sebelum dicacah untuk mempercepat proses penguraian,” ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, limbah digunakan sebagai pakan larva Black Soldier Fly (BSF) atau maggot dalam media budi daya.

“Dalam siklus berikutnya, maggot mengurai limbah secara alami dan tumbuh sebagai sumber protein tinggi yang dimanfaatkan untuk pakan ikan dan ternak. Sementara itu, residu hasil penguraian atau kasgot digunakan sebagai pupuk organik guna mendukung kegiatan pertanian di area SAE,” tuturnya.

Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan pada kemandirian dan keberlanjutan lingkungan.

Herriansyah menjelaskan budi daya maggot ini tidak hanya menjadi solusi pengelolaan limbah dapur, tetapi juga sarana pembinaan keterampilan warga binaan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Banjarmasin Bagus Paras Etika mengatakan pengelolaan limbah dapur dirancang dalam satu sistem terpadu dan berkelanjutan.