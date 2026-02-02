Pemkot Banjarmasin Bangun 80 WC Untuk Warga Miskin di Pinggir Sungai

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin membangun puluhan WC untuk warga miskin utamanya yang tinggal di pinggir sungai.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandy menyampaikan program ini bertujuan untuk kelestarian lingkungan dan bantuan WC sehat bagi warga tidak mampu.

"Pada APBD 2026 ini diprogramkan sebanyak 80 unit WC yang dibangun untuk warga," ujarnya.

Menurut Chandra, puluhan WC yang dibangun itu tersebar di beberapa titik di lima kecamatan.

"Ada yang sepuluh satu titik, sistem komunal pengelolaan limbahnya, jadi tidak ada lagi WC yang langsung nyemplung ke sungai," ujarnya.

Program ini sudah beberapa tahun ini dilaksanakan pemerintah kota, di mana jumlahnya terus ditingkatkan hingga tidak ada lagi WC dari rumah warga yang limbah langsung ke sungai.

Menurut Chandra, program ini untuk mendukung gerakan Open Defecation Free (ODF) atau gerakan Setop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh kelurahan.

Sejak 2023 hingga 2025, seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin deklarasi ODP dengan tujuan membebaskan seluruh wilayah dari BAB sembarangan, utamanya di sungai atau adanya jamban (WC) apung.