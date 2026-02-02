Askrindo dan Bank Kalsel Jalin Kerja Sama Asuransi Konstruksi Daerah

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 18:00 WIB
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) untuk pengembangan perlindungan asuransi atas portofolio kredit bank, baik pada sektor konstruksi maupun nonkonstruksi. ANTARA/HO-Askrindo

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) untuk pengembangan perlindungan asuransi atas portofolio kredit bank, baik pada sektor konstruksi maupun nonkonstruksi.

"Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen kami guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," kata Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Budhi menjelaskan pihaknya melihat kuatnya aktivitas investasi dan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan, terutama dengan posisi strategisnya sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Maka dari itu, kerja sama dengan Bank Kalsel merupakan bagian dari strategi pertumbuhan sekaligus penguatan peran perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional daerah, khususnya Kalimantan Selatan.

"Dengan dukungan underwriting dan ketentuan tarif yang kompetitif, kami memastikan mitra BPD mendapatkan solusi proteksi yang optimal guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional," ujar Budhi.

Dia menambahkan dalam rangka penguatan dukungan kerja sama, pihaknya membenahi layanan produk dari hulu ke hilir, mulai dari perizinan produk, struktur tarif, sampai proses klaim dan subrogasi.

"Supaya semuanya bisa berjalan lebih simpel, transparan, dan cepat merespons kebutuhan di lapangan," katanya.

Askrindo berharap dengan adanya perlindungan dari kerja sama ini, pembiayaan sektor produktif di Kalimantan Selatan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

