Polda Kalsel Operasikan 32 ETLE Selama Operasi Keselamatan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) dan satlantas polres jajaran mengoperasikan 32 Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik dalam menindak pelanggaran lalu lintas pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Intan 2026.

"Selain 32 ini, ada juga tambahan 6 ETLE yang segera dioperasionalkan di Balangan," kata Dirlantas Polda Kalsel Kombes Fahri Siregar seusai memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan di Banjarbaru, Senin.

Selain tindakan represif yang hanya boleh menggunakan ETLE, dalam operasi selama 14 hari mulai 2 sampai 15 Februari 2026 ini kepolisian tetap mengedepankan langkah preemtif dan preventif untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya laka lantas.

Fahri menyebut Ops Keselamatan menjadi operasi cipta kondisi dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcar lantas), terutama menjelang momen arus mudik Lebaran tahun ini.

Fahri pun mengaku melakukan survei jalur ke 13 wilayah kabupaten dan kota se-Kalsel untuk memastikan perlengkapan keselamatan jalan bagi pemudik nantinya.

Kemudian bersama instansi terkait menggelar ram check bagi angkutan umum yang bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kesiapan armada Lebaran.

Demi keselamatan, Dirlantas mengimbau masyarakat sebagai pengguna jalan agar senantiasa menerapkan konsep "3 Siap Berkendara" yang meliputi Siap Diri (fisik/mental prima), Siap Kendaraan (layak jalan, rem, lampu, ban), dan Siap Aturan (surat lengkap dan patuh rambu). (antara/jpnn)