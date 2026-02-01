Bupati Tala Meluncurkan Buku Anak Tanah Laut

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 00:00 WIB
Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto di acara peluncurkan Buku Coretan Anak Tanah Laut di Pelaihari, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Medcen Tanah Laut)

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Bupati Tanah Laut (Tala) Rahmat Trianto meluncurkan buku Coretan Anak Tanah Laut pada kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, di Gedung Balairung Pelaihari.

Menurut Rahmat, peluncuran buku tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan membiasakan budaya literasi atau kemampuan menulis dan membaca anak-anak sejak usia dini

Buku Coretan Anak Tanah Laut, merupakan kumpulan karya tulis siswa SMP hasil lomba menulis cerpen yang diinisiasi langsung oleh Bupati Tanah Laut dan dibukukan melalui kerja sama dengan Gramedia.

Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya para siswa yang telah berani menuangkan imajinasi, pengalaman, serta gagasan mereka ke dalam bentuk tulisan.

Dia menegaskan bahwa karya-karya dalam buku tersebut ditampilkan apa adanya tanpa melalui proses penyuntingan, sebagai bentuk penghargaan terhadap keaslian ekspresi anak-anak.

“Tidak semua orang berani menulis. Ketika karya mereka dihargai, maka anak-anak akan lebih percaya diri untuk berkarya lebih baik dan lebih hebat lagi ke depan,” ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya membiasakan budaya literasi sejak dini, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi.

Menurut dia, menulis bukan hanya soal kemampuan bahasa, tetapi juga melatih keberanian, daya pikir, serta kemampuan mengolah ide dan referensi.

Sumber Antara
