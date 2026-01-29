Amanda Manopo Menaikkan Berat Badan Hingga 14 Kg Demi Film CAPER

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku menaikkan berat badan demi memerankan karakter Tina dalam film terbaru yang dibintanginya berjudul “Check Out Sekarang PAYLATER (CAPER)”.

“Aku juga naikin berat badan untuk film ini cukup lumayan banyak 13 kilo atau 14 kilo aku naikin,” kata Amanda dalam konferensi pers usai pemutaran pratayang film CAPER di Jakarta, Kamis.

Amanda mengatakan kenaikan berat badannya ini untuk membangun karakter Tina yang berbeda dalam film Check Out Sekarang PAYLATER (CAPER) garapan sutradara Surya Ardy Octaviand dibandingkan dengan versi series sebelumnya.

“Film ini adalah beda universe ya daripada series yang sebelumnya. Saya pas ditawari Pak Ardy (sutradara) menawarkan film ini, saya agak ragu. Ragunya karena walaupun series-nya berhasil, tetapi saya juga agak deg-degan kalau misalkan bikin film dengan nuansa yang sama. Jadi aku sama Pak Ardy ingin membangun karakter yang yang terbaik untuk Tina,” tutur dia.

Perbedaan karakter ini menjadi fokus utama agar film memiliki nuansa tersendiri. Karakter Tina di film digambarkan sebagai perempuan yang ingin menjadi entertainer, namun gagal memenuhi standar kecantikan yang berlaku seperti memiliki badan yang kurus.

“Karena Tina ini memang pengen jadi seorang kayak entertainer. Tapi gagal, di Indonesia punya standar kecantikan yang cukup lumayan tinggi, harus cantik, putih, tinggi, kurus, Tina ini enggak berhasil di kurusnya. Jadi itu yang harus bikin beda banget daripada series sebelumnya. Karena orang-orang masih merasa ini lanjutan, padahal enggak, ini beda,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amanda mengatakan karakter Tina dalam film CAPER memiliki permasalahan yang dekat dengan kehidupan nyata banyak perempuan termasuk dirinya sendiri yang gemar berbelanja.

“Tina memiliki masalah yang sebenarnya sih relate banget sama orang-orang yang kayak perempuan-perempuan di luar sana, termasuk juga aku, yang di mana memang gila belanja. Tapi beda hal kalau Tina ini tidak mempunyai kemampuan yang di mana punya pekerjaan yang tetap, jadi dia dengan cara instan, dia melakukan pinjol,” ujar dia.