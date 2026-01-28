Pemprov Kalsel Fasilitiasi 150 Lulusan SMA Untuk Beasiswa ke China dan Singapura

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 04:06 WIB
Kadisdik Provinsi Kalsel Galuh Tantri dan para kepala sekolah serta pemangku kepentingan lainnya menandatangani dokumen program fasilitasi 150 lulusan SMA melanjutkan studi ke China dan Singapura di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (27/1/2026). ANTARA/Latif Thohir

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi 150 lulusan SMA atau sederajat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya pada 2026 ke China dan Singapura.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan pemprov menyiapkan anggaran program tersebut sebesar Rp1,5 miliar.

Menurut dia, anggaran beasiswa tersebut untuk 150 siswa lulusan SMA atau sederajat di 13 kabupaten/kota.

"Tentunya untuk mendapatkan beasiswa ini ada ujian dan syaratnya," kata Galuh.

Dia melanjutkan program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional.

Galuh menyampaikan program fasilitasi 150 calon mahasiswa ini sebagai proyek percontohan yang menyasar dua negara mitra utama, yakni China dan Singapura.

"Jadi kuota beasiswa ini dibagi rata, sebanyak 75 calon mahasiswa ke China dan sebanyak 75 calon mahasiswa ke Singapura," ujarnya.

Dia pun menyampaikan proses seleksi untuk program ini telah disosialisasikan ke sekolah-sekolah di provinsi ini.

