80.687 Debitur di Kalsel Menerima KUR Senilai Rp 4,97 Triliun

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat sebanyak 80.687 debitur di provinsi itu telah menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp4,97 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis mengatakan, capaian itu menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi mencapai 87,29 persen dari target Rp5,69 triliun.

“Penyaluran ini menjadi indikator kuat komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya.

Dia memerinci, penyaluran KUR secara konvensional mencapai Rp4,73 triliun atau 95,23 persen, sedangkan KUR syariah sebesar Rp237,19 miliar atau 4,77 persen. Secara nasional, Kalsel menempati peringkat ke-15 penyaluran KUR, dan berada di posisi pertama untuk wilayah regional Kalimantan.

Berdasarkan sektor usaha, sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp1,96 triliun atau 39,51 persen yang disalurkan kepada 37.151 debitur.

Sementara dari sisi skema, KUR mikro mendominasi dengan penyaluran Rp3,64 triliun atau 73,30 persen kepada 75.238 debitur.

Dari aspek wilayah, Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran KUR tertinggi sebesar Rp1,00 triliun kepada 13.255 debitur. Disusul Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp584,74 miliar kepada 7.100 debitur dan Kabupaten Banjar sebesar Rp516,73 miliar kepada 9.723 debitur.

Catur menyebut BRI menjadi bank penyalur KUR terbesar di Kalsel dengan realisasi Rp3,41 triliun kepada 68.119 debitur, diikuti Bank Mandiri sebesar Rp568,47 miliar dan Bank Kalsel sebesar Rp392,24 miliar.