Bupati Tanah Bumbu Berkomitmen Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif berkomitmen mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Melalui keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, Tanah Bumbu berkomitmen terus mendukung program nasional," kata Bupati di Batulicin, Selasa.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan keseriusan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna menyukseskan agenda strategis nasional, khususnya yang tertuang dalam program prioritas Presiden dan Asta Cita.

Dia menyampaikan rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Menurut dia, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bukan hanya bersifat administratif, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap mendukung dan mengimplementasikan program prioritas Presiden secara berkelanjutan dan terukur,” ujar dia.

Rakornas tersebut secara resmi dibuka dengan sambutan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Dalam arahannya, Akmal Malik menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, serta penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.