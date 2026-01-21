Kanwil Kemenkum Kalsel Matangkan Peresmian Posbankum

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) dan Pemerintah Provinsi Kalsel mematangkan kesiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas.

"Kami telah melaksanakan audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kalsel Muhammad Muslim, bersama jajaran," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem di Banjarbaru, Selasa.

Alex mengatakan dalam audiensi dibahas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan kegiatan peresmian Posbankum sebagai bentuk apresiasi atas capaian pembentukan 2.015 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan.

Melalui audiensi ini, dia berharap dukungan Pemprov Kalsel agar rencana peresmian oleh Menteri Hukum RI dapat berjalan optimal.

‎Alex menyatakan sinergi antarinstansi termasuk dengan jajaran Imigrasi dan pemda menjadi kunci dalam memastikan pemanfaatan Posbankum berjalan maksimal aecara berkelanjutan sebagai garda terdepan akses keadilan bagi masyarakat.

‎Melalui audiensi ini, disepakati untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan akses keadilan dan pembudayaan hukum di Kalimantan Selatan.

Pembentukan Posbankum merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

‎Kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. (antara/jpnn)