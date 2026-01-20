JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Fatayat NU Kalsel Bentuk Lembaga Konsultasi Perempuan dan Anak

Fatayat NU Kalsel Bentuk Lembaga Konsultasi Perempuan dan Anak

Rabu, 21 Januari 2026 – 01:00 WIB
Fatayat NU Kalsel Bentuk Lembaga Konsultasi Perempuan dan Anak - JPNN.com Kalsel
Seluruh anggota Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Kalsel. (ANTARA/Sukarli)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) sebagai bakti sosial kepada masyarakat.

Ketua PW Fatayat NU Kalsel Hilyah Aulia menyampaikan sebagai organisasi perempuan NU berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

Menurut dia, hadirnya LKP3A ini secara khusus bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan anak yang merasa terzalimi, mengalami kekerasan atau tengah berhadapan dengan persoalan hukum.

Baca Juga:

"Kami ingin perempuan-perempuan di Kalimantan Selatan tidak merasa sendirian. Fatayat NU akan membersamai mereka, mendengar keluh kesahnya, dan mendampingi hingga proses advokasi hukum," ucapnya.

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Fatayat NU terus menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Beberapa kasus yang ditangani bahkan telah memasuki tahap pendampingan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di lingkungan Fatayat NU," ujarnya.

Baca Juga:

Fatayat NU Kalsel telah memiliki jaringan kepengurusan di 13 kabupaten/kota di provinsi ini yang baru saja dilantik langsung Ketua Umum Fatayat Pusat Margaret Aliyatul Maimunah.

"Kami pasti bergerak di seluruh provinsi untuk perlindungan perempuan dan anak ini," katanya.

Fatayat NU Kalimantan Selatan membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A.
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fatayat NU Nahdlatul Ulama lembaga konsultasi perempuan dan anak

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU