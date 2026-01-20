Kepala BGN Sebut Dampak Program MBG Mulai Terasa di Daerah

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan dampak Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa di daerah di mana siswa lebih aktif belajar dan bisa beraktivitas dengan tubuh yang lebih bugar.

"Dengan adanya MBG, anak-anak selalu semangat masuk sekolah. Di daerah-daerah, mereka kelihatannya lebih aktif belajar dan ketika beraktivitas, badannya kelihatan lebih kuat dan jarang sakit," katanya dalam siniar yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan MBG telah menjangkau kurang lebih 58 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah usia PAUD-SMA.

Namun demikian, Dadan menegaskan pentingnya orang tua memahami kebutuhan gizi anak saat di rumah sebagai bentuk keberlanjutan yang paling penting dari program MBG, karena tanpa kesadaran tersebut, program ini tidak bisa mencapai tujuan utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Seringkali orang tua melihat yang penting anak asal makan dan mengikuti maunya anak, misal mau makan mi dengan nasi, itu sebetulnya energi, tetapi kan komposisinya tidak cukup untuk tumbuh dengan baik. Pemerintah perlu memperluas edukasi terkait pemahaman masyarakat secara umum apa yang harus dikonsumsi anak-anak ketika tumbuh," paparnya.

Dia menjelaskan untuk memenuhi gizi seimbang, komposisi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, dimana dalam satu kali makan harus ada sumber energi, protein, lemak, dan serat agar kebutuhan angka kecukupan gizi (AKG) tubuh bisa tercukupi.

"Kami ingin melakukan yang terbaik menggunakan anggaran yang se-efektif mungkin, dan menjangkau dari Sabang-Merauke, sehingga no one left behind. Kami ingin semua dicakup oleh, tidak ada yang ditinggalkan. Kami juga terus berusaha membuat satu program yang dapat dipahami oleh masyarakat, bagaimana mereka bisa memahami program MBG ini," tuturnya. (antara/jpnn)