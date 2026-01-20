Pemprov Kalsel Mulai Antisipasi Inflasi Jelang Ramadan

JPNN.com

Selasa, 20 Januari 2026 – 11:00 WIB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus berupaya untuk menjaga harga barang dan jasa tetap stabil, salah satunya melakukan pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok dan jasa di daerah. (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk menjaga harga barang dan jasa tetap stabil, salah satunya melakukan pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok dan jasa di daerah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov Kalsel, Miftahul Chair menyampaikan, kondisi harga di Kalsel justru relatif stabil dan bahkan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

“Alhamdulillah, pada minggu ketiga Januari 2026 ini Kalimantan Selatan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kami justru berada pada posisi stabilisasi harga dan bahkan terjadi penurunan sebesar 0,03 persen,” kata Chair di Banjarbaru, Senin.

Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap melakukan langkah antisipatif terhadap potensi inflasi, khususnya menjelang periode angkutan Lebaran yang biasanya diiringi kenaikan harga, terutama pada sektor transportasi udara.

Chair menjelaskan pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah-langkah pengendalian inflasi, sejalan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan terkait pengaturan tarif batas atas tiket pesawat.

“Kami perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, karena di sana sudah ada ketentuan tarif batas atas. Harapannya, kebijakan subsidi dari pemerintah pusat, termasuk PPN yang ditanggung pemerintah, tetap dapat diberlakukan,” jelasnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pihak, baik pemerintah maupun perusahaan maskapai penerbangan, terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Saat ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk subsidi, baik subsidi avtur maupun subsidi harga khusus yang berlaku di 37 bandara dari total 257 bandara di Indonesia.

Pemprov Kalsel berusaha untuk menjaga harga kebutuhan pokok dari inflasi jelang Ramadan.
Sumber Antara
