Pemkot Banjarmasin Gencarkan Gotong Royong Untuk Bersihkan Sungai

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin bersama warga mengintensifkan gotong royong membersihkan sungai sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta keberlanjutan fungsi sungai.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR turun meninjau kegiatan gotong royong bersama warga membersihkan sungai di Komplek R Land, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Menurut Yamin, sungai tersebut tidak hanya mulai dangkal, namun juga ditutupi tumbuhan liar yang membuat fungsi aliran airnya tidak berjalan baik.

Pemkot bersama warga harus cepat membersihkan sungai tersebut, kata Yamin, karena berdasarkan evaluasi saat banjir cukup tinggi di wilayah Sungai Lulut sejak awal hingga pertengahan Januari ini, banjir lambat turun akibat aliran sungai kurang berfungsi baik.

"Maka dari itu kami giatkan bersama warga membersihkannya hari ini, Pemkot pun menurunkan alat berat untuk mengeruk dasar sungai," ujarnya.

Selain terkait pendangkalan sungai dan sampah serta tumbuhan liar di atas sungai, Yamin menyoroti bangunan yang ada di badan sungai yang melanggar peraturan.

Wali Kota Yamin menemukan sedikitnya tiga bangunan yang berdiri di atas badan sungai, yakni berupa titian atau jembatan kecil, pos perumahan, serta satu unit rumah warga.

Menyikapi hal tersebut dia menegaskan pentingnya peran aparat wilayah mulai dari RT hingga kecamatan untuk melakukan peneguran secara persuasif kepada pemilik bangunan.