Pemkot Banjarmasin Terus Kembangkan Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh

Senin, 19 Januari 2026 – 05:00 WIB
Seorang ayah membawa dua anaknya saat berkunjung wisata ke Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh yang terus dikembangkan Pemkot Banjarmasin, Sabtu (17/1/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin terus mengembangkan Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh agar menjadi tempat favorit bagi wisata keluarga.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin menyampaikan Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh di Banjarmasin Utara dibenahi sebaik-baiknya untuk wisata masyarakat.

Menurut dia, pembenahan akan terus dilakukan secara bertahap untuk pengembangan fasilitas yang sudah ada.

"Hal-hal kecil harus segera diperbaiki. Jangan menunggu rusak parah atau menunggu anggaran. Kalau yang kecil diperhatikan sejak awal, insyaallah tidak akan menjadi masalah besar ke depannya,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya peran petugas di kawasan tersebut, khususnya ASN dan PPPK, untuk memiliki kepekaan dan jiwa sosial dalam menjaga serta merawat fasilitas taman.

Menurut Yamin, kenyamanan pengunjung merupakan tanggung jawab bersama.

Ke depan, Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mengembangkan kawasan tersebut sebagai taman edukasi dan rekreasi bagi masyarakat.

Konsep taman edukasi tersebut akan dilengkapi dengan keberadaan satwa tertentu, seperti burung, yang tidak termasuk kategori satwa dilindungi, serta disesuaikan dengan ketentuan luasan area yang saat ini berkisar antara 1,6 hingga 1,8 hektare.

Pemerintah Kota Banjarmasin tengah mengembangkan Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh.
Sumber Antara
