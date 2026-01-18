Remaja yang Hilang Terseret Arus di Aceh Besar Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

kalsel.jpnn.com, ACEH BESAR - Tim Badan SAR Nasional (Basarnas) mengevakuasi jenazah seorang remaja yang hilang setelah terseret arus saat mandi di Pantai Krueng Desa Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Harris Al Hussain mengatakan korban bernama Ahmad Furqan (17), warga Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama dua hari sejak Sabtu (17/1). Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh," katanya.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret arus saat mandi bersama temannya di Pantai Krueng, Desa Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, Basarnas Banda Aceh mengerahkan tim SAR mencari korban. Pencarian menggunakan perahu karet dengan menyisir lokasi terakhir korban terlibat hingga sejauh 500 meter.

"Pencarian juga dilakukan dengan snorkeling atau selam permukaan. Namun, hingga menjelang malam korban tidak ditemukan. Pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada Minggu (18/1)," katanya.

Tim SAR melanjutkan pencariannya pada Minggu, mulai pukul 08.00 WIB. Pencarian dibagi dua tim, tim pertama menyisir menggunakan perahu karet dengan radius hingga dua nautikal mil dari lokasi terakhir korban terlihat.

Tim kedua, menyisir darat sepanjang pinggiran pantai sejauh satu kilometer. Pencarian juga dilakukan dengan pemantauan udara menggunakan drone termal.