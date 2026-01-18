JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Remaja yang Hilang Terseret Arus di Aceh Besar Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

Remaja yang Hilang Terseret Arus di Aceh Besar Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

Minggu, 18 Januari 2026 – 17:44 WIB
Remaja yang Hilang Terseret Arus di Aceh Besar Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya - JPNN.com Kalsel
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah remaja terseret arus di Aceh Besar, Minggu (18/1/2026). ANTARA/HO-Humas Basarnas Banda Aceh

kalsel.jpnn.com, ACEH BESAR - Tim Badan SAR Nasional (Basarnas) mengevakuasi jenazah seorang remaja yang hilang setelah terseret arus saat mandi di Pantai Krueng Desa Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Harris Al Hussain mengatakan korban bernama Ahmad Furqan (17), warga Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama dua hari sejak Sabtu (17/1). Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh," katanya.

Baca Juga:

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret arus saat mandi bersama temannya di Pantai Krueng, Desa Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, Basarnas Banda Aceh mengerahkan tim SAR mencari korban. Pencarian menggunakan perahu karet dengan menyisir lokasi terakhir korban terlibat hingga sejauh 500 meter.

"Pencarian juga dilakukan dengan snorkeling atau selam permukaan. Namun, hingga menjelang malam korban tidak ditemukan. Pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada Minggu (18/1)," katanya.

Baca Juga:

Tim SAR melanjutkan pencariannya pada Minggu, mulai pukul 08.00 WIB. Pencarian dibagi dua tim, tim pertama menyisir menggunakan perahu karet dengan radius hingga dua nautikal mil dari lokasi terakhir korban terlihat.

Tim kedua, menyisir darat sepanjang pinggiran pantai sejauh satu kilometer. Pencarian juga dilakukan dengan pemantauan udara menggunakan drone termal.

Basarnas menemukan jasad seorang remaja yang sempat dilaporkan hilang terseret arus di Aceh Besar.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Basarnas terseret arus hanyut diseret arus

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU