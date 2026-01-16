Bandara Syamsudin Noor Tata Ulang Proses Kedatangan Penumpang

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menata ulang alur dalam proses kedatangan penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai upaya untuk mengatasi potensi penumpukan kendaraan di area kedatangan.

"Penataan ini kami terapkan mulai Januari 2026 dan mohon kerja sama dari seluruh pengguna jasa untuk dapat mematuhi rambu dan mengikuti arahan dari petugas," kata General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana di Banjarbaru, Kamis.

Dia mengungkapkan sejalan dengan peningkatan aktivitas pesawat dan jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor terdapat potensi penumpukan kendaraan di beberapa titik akibat penjemputan (pick up) yang tidak pada tempatnya.

Untuk itu, saat ini menerapkan alur baru untuk penjemputan kendaraan roda empat pada pick up zone yang berlokasi di antara pintu kedatangan domestik dan kedatangan internasional.

Bagi para pengguna jasa yang ingin melakukan penjemputan menggunakan kendaraan roda empat lebih dekat dari area Exhibition Hall dapat menggunakan opsi premium parking atau premium pick up zone yang berlokasi tepat di seberang pintu Exhibition Hall.

Sementara untuk kendaraan roda dua dapat ke arah kanan menuju Terminal Keberangkatan.

Bagi para penumpang yang memerlukan opsi land transportation dapat menuju area selasar kedatangan dengan opsi beragam taxi konvensional, taxi online, maupun bus.

Namun, bagi penumpang yang ingin berjalan dengan santai dan sejuk dapat juga memilih opsi jalur lobby kedatangan dengan area komersial di sana.