JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Mahasiswa Baru ULM Dibebaskan Iuran Pengembangan Institusi

Mahasiswa Baru ULM Dibebaskan Iuran Pengembangan Institusi

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:00 WIB
Mahasiswa Baru ULM Dibebaskan Iuran Pengembangan Institusi - JPNN.com Kalsel
Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri saat acara pengarahan mahasiswa di Banjarmasin, Kamis (15/1/2026). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membebaskan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi mahasiswa baru sebagai kebijakan untuk meringankan beban orang tua dari pembayaran pada awal masuk perkuliahan.

"Kami tidak menerapkan iuran pengembangan institusi, agar informasi ini dapat diketahui masyarakat khususnya mereka yang berminat masuk ULM," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri saat acara pengarahan mahasiswa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis.

Kebijakan tanpa IPI di ULM ini telah berjalan selama empat tahun di bawah kepemimpinan sang rektor.

Baca Juga:

Alim menyebut kebijakan ini menunjukkan komitmen ULM sebagai Kampus Berdampak yang mengedepankan akses pendidikan tinggi tanpa beban tambahan bagi mahasiswa.

Dia berharap kebijakan progresif ini menjadi ladang pengabdian ULM untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

IPI atau sering disebut Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) adalah biaya pendidikan satu kali yang dibayar mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri, untuk mendukung pengembangan fasilitas dan kualitas perguruan tinggi.

Baca Juga:

ULM hanya menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayar tiap semester dan besarannya disesuaikan kemampuan ekonomi dengan keringanan yang tersedia bagi yang membutuhkan.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terakreditasi Unggul, ULM terus menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa di wilayah Kalimantan.

ULM membebaskan biaya iuran pengembangan institusi bagi para mahasiswa baru.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ULM mahasiswa mahasiswa baru iuran

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU