Sungai Gatot Subroto Dikeruk Untuk Tangani Banjir

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengerukan Sungai Gatot Subroto di Banjarmasin Timur untuk penangan banjir kawasan pemukiman.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan pengerukan Sungai Gatot Subroto merupakan langkah konkret untuk memperbaiki aliran air menghadapi cuaca ekstrim.

Dia menyebut pengerukan sungai berdekatan dengan perumahan perwira menengah TNI tersebut dilakukan sepanjang kurang lebih 400 meter.

"Ada dua sungai, masing-masing sekitar 200 meter di sisi kiri dan kanan sungai, dengan estimasi waktu pengerjaan selama setengah bulan," ujarnya.

Menurut dia, pengerjaan proyek ini dilakukan secara bertahap, satu minggu di sisi kiri dan satu minggu di sisi kanan, sehingga secara keseluruhan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar setengah bulan tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah mengungkapkan, pengerukan Sungai Gatot Subroto menjadi prioritas karena memiliki lebar sungai yang cukup, sehingga memungkinkan penggunaan alat berat berkapasitas besar.

“Sungai Gatot ini cukup lebar sehingga memudahkan manuver alat berat. Kami menggunakan excavator BC 200 yang memiliki jangkauan lebih besar dibandingkan alat-alat kecil,” ungkapnya.

Namun demikian, Suri menambahkan bahwa keberadaan anak-anak sungai kecil di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses normalisasi.