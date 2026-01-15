Operasi SAR Dihentikan Setelah Jasad Santri Tenggelam Ditemukan

JPNN.com

Jumat, 16 Januari 2026 – 00:00 WIB
kalsel.jpnn.com, BANJAR - Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR gabungan menutup operasi pencarian seorang santri yang dilaporkan tenggelam di Sungai Martapura, Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, setelah korban berhasil ditemukan pada Kamis pagi.

Korban tenggelam diketahui bernama Muhammad Ilham Fikri (16) seorang santri, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 06.00 WITA.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin menyampaikan dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai.

Tim SAR gabungan kemudian melaksanakan pengarahan penutupan operasi pada pukul 07.30 WITA dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang telah terlibat dan bekerja sama selama proses pencarian," ujarnya.

Dia menjelaskan jasad korban ditemukan di koordinat 3°19'5" lintang selatan dan 114°44'51" bujur timur atau sekitar 19,5 kilometer ke arah hilir dari lokasi awal kejadian.

Setelah dievakuasi dari aliran sungai, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Sekumpul Gang Purnama, Martapura, menggunakan ambulans Emergency Banjar Response (EBR) untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Operasi SAR tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Kantor SAR Banjarmasin, Tim Rescue Tapin, Sabhara Polres Banjar dan Polsek Martapura Timur, Kodim 1006.

Operasi pencarian yang dilakukan tim Basarnas dihentikan setelah santri yang dinyatakan hilang di Banjar sudah ditemukan.
