BGN Minta Para Pengusaha Bisa Penuhi Kebutuhan Baku MBG

Kamis, 15 Januari 2026 – 04:00 WIB
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan dalam MBG Outlook di Jakarta, Rabu (14/1/2026) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong kalangan pengusaha untuk terlibat aktif dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dengan pesatnya ekspansi program tersebut di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan dalam MBG Outlook di Jakarta menyatakan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah memastikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa memicu inflasi.

"Mengingat nanti kebutuhan berasnya bisa sampai 3 juta ton per tahun, kebutuhan sayur itu rata-rata akan 6 ton per bulan per satu dapur. Jadi besar sekali," ucap dia.

Jumlah kebutuhan bahan baku yang masif tersebut, lanjut dia dikarenakan program MBG mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam waktu singkat.

Pada Januari 2025, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berada di angka 190 unit, dengan proses perekrutan yang tidak mudah.

Namun, setelah berbagai inovasi dan kerja sama lintas institusi dilakukan, jumlah SPPG melonjak tajam.

Hingga per 8 Januari 2026, jumlah SPPG telah mencapai 19.198 unit atau tumbuh hampir 100 kali lipat dibandingkan awal pelaksanaan program.

Lonjakan tersebut juga berdampak pada jumlah penerima manfaat. Jika pada tahap awal penerima manfaat hanya sekitar 400 ribu orang dari 100 dapur, kini program MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN mendorong para pelaku usaha bisa aktif dan memenuhi kebutuhan baku program MBG.
Sumber Antara
