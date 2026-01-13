JPNN.com

Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Layani 334.659 Penumpang Selama 2025

Selasa, 13 Januari 2026 – 20:22 WIB
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Layani 334.659 Penumpang Selama 2025 - JPNN.com Kalsel
Para penumpang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya turun dari Kapal Motor (KM) Dharma Kartika II saat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (24/12/2025). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mencatat Pelabuhan Trisakti Banjarmasin telah melayani 334.659 penumpang sepanjang 2025 atau meningkat 26,83 persen dibanding 2024 sebanyak 263.845 penumpang.

Kasubbag Umum dan Humas KSOP Kelas I Banjarmasin Deni Hendra Mulyadi mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi penumpang naik atau embarkasi sebanyak 158.908 orang dan penumpang turun atau debarkasi sebanyak 175.751 orang selama Januari hingga Desember 2025.

“Total penumpang yang dilayani selama 2025 mencapai 334.659 orang, dengan jumlah penumpang turun lebih banyak dibandingkan penumpang naik,” ujar dia.

Baca Juga:

Berdasarkan data KSOP Kelas I Banjarmasin, arus penumpang debarkasi tertinggi terjadi pada April 2025 dengan jumlah 30.474 orang, sedangkan embarkasi tertinggi tercatat pada Maret 2025 sebanyak 22.125 orang.

Sementara itu, pergerakan penumpang relatif stabil pada bulan-bulan lainnya dengan rata-rata di atas 10 ribu orang per bulan.

Deni menyebutkan fluktuasi jumlah penumpang dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya musim libur, agenda keagamaan, serta pola perjalanan masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut dari dan menuju Banjarmasin, khususnya rute Surabaya.

Baca Juga:

“Secara umum, pelayanan angkutan laut penumpang di Pelabuhan Trisakti berjalan lancar sepanjang 2025,” tuturnya.

Dia menambahkan KSOP Kelas I Banjarmasin juga telah menyelesaikan penyelenggaraan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Sepanjang 2025 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sudah melayani sekitar 334.659 penumpang.
Sumber Antara
