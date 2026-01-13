BNNP Kalsel Optimalkan Rehabilitas Keliling Untuk Sembuhkan Pecandu

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP Kalsel) mengoptimalkan mobil rehabilitasi keliling atau disebut "Relink Mobile" untuk jemput bola dalam upaya menyembuhkan pecandu narkoba lewat program rehabilitasi.

"Relink ini kan artinya rehabilitasi keliling, jadi kami jemput bola mencari korban pecandu untuk disembuhkan," kata Koordinator Rehabilitasi BNNP Kalsel Rini Hendrawati di Banjarmasin, Selasa.

Sejak mendapatkan fasilitas mobil Relink Mobile dari BNN RI pada Oktober 2025 lalu, tim BNNP Kalsel terus berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama daerah yang jauh dari akses layanan klinik rehabilitasi untuk disambangi.

Tujuannya mencari para korban penyalahgunaan narkoba, agar bisa diobati sehingga menghilangkan ketergantungannya dari mengonsumsi barang haram tersebut.

"Paling sering kami keliling ke wilayah kabupaten, koordinasi dengan aparatur desa setempat mencari informasi jika ada warganya diduga pecandu narkoba," kata Rini.

Dalam operasionalnya, mobil "Relink Mobile" dilengkapi toilet dan laboratorium sehingga bisa melaksanakan tes urine.

Kemudian tim rehabilitasi yang terdiri dari dokter, psikolog dan konselor siap memberikan pendampingan berkelanjutan hingga korban penyalahguna dinyatakan sembuh.

"Semua layanan kami gratis, jadi masyarakat tidak perlu khawatir silahkan bawa keluarganya yang terpapar narkoba agar disembuhkan," tegas Rini.