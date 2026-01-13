Pemkot Banjarmasin Siapkan Anggaran Puluhan Miliar Rupiah Untuk Benahi Sungai

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk pembebasan lahan membenahi sungai, salah satunya Sungai Veteran di Banjarmasin Tengah pada 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menyampaikan mereka terus berkomitmen melaksanakan pembebasan lahan untuk perbaikan aliran sungai pada tahun ini.

Utamanya, ungkap dia, pembebasan lahan di sekitar sungai Veteran yang tengah diperbaiki melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) atau proyek ketahanan banjir perkotaan nasional.

"Proyek yang didanai bank dunia tersebut terus berjalan tahun ini," ujarnya.

Di mana tugas Pemkot, lanjut Suri, membebaskan lahan dari bangunan warga sekitar sungai Veteran tersebut.

"Jadi untuk pembebasan lahan untuk kelanjutan proyek Sungai Veteran itu sekitar Rp42 miliar," ungkapnya.

Dana tersebut juga masuk pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Jafri Zamzam di Banjarmasin Barat.

Khusus pembebasan lahan untuk revitalisasi sungai Veteran, ungkap dia, dibagi beberapa tahap, yakni untuk tahap kedua ini dari jalan Sungai Gardu ke pertigaan di Jalan Gatot Subroto.