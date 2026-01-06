Susi Air Kembali Buka Penerbangan Perintis Rute Muara Teweh-Palangka Raya

kalsel.jpnn.com, MUARA TEWEH - Maskapai Susi Air mulai mengoperasikan kembali penerbangan perintis rute Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara-Palangka Raya pulang-pergi mulai 5 Januari 2026.

Penerbangan perdana pada hari pertama beroperasi tersebut mengangkut penumpang penuh, 12 orang dari Palangka Raya ke Muara Teweh dan 11 penumpang untuk rute sebaliknya.

"Penerbangan yang mendapat subsidi dari Kementerian Perhubungan ini kami harapkan mampu meningkatkan arus penumpang di Bandara Haji Muhammad Sidik," kata Kepala Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Muhammad Amrillah K, Senin.

Penerbangan menggunakan pesawat jenis Cessna berkapasitas 12 penumpang dengan frekuensi satu kali seminggu setiap Senin. Harga tiket untuk rute Palangka Raya-Muara Teweh ditetapkan Rp 540.020, sedangkan rute sebaliknya Rp 493.420.

Menurut Amrillah, Susi Air sebagai Koordinator Wilayah Bandara Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2026 juga mengoperasikan beberapa rute penerbangan perintis lain di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Rute-rute tersebut meliputi Palangka Raya-Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan pulang-pergi (Senin dan Jumat), Banjarmasin-Kuala Pembuang pulang-pergi (Senin dan Jumat), serta Palangka Raya-Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya pulang-pergi (Senin).

Selain itu, terdapat rute Banjarmasin-Buntok, Kabupaten Barito Selatan pulang-pergi (Jumat), Banjarmasin-Tumbang Samba, Kabupaten Katingan (Selasa), dan Banjarmasin-Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas (Kamis).

Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh selain melayani penerbangan perintis juga melayani penerbangan komersial maskapai Wings Air rute Muara Teweh-Banjarmasin yang beroperasi setiap hari. (antara/jpnn)