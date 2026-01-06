Pemkot Banjarmasin Programkan Perbaikan Jalan Perumahan Mulai Tahun Ini Hingga 2029

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memprogramkan perbaikan 153 jalan kompleks perumahan hingga empat tahun ke depan.

"Sejak tahun ini hingga 2029 kami tuntaskan program perbaikan 153 jalan lingkungan perumahan ini," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya di Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, total jalan perumahan yang masuk program ini sekitar 140 kilometer. Sebagian jalan itu dirancang dengan konstruksi jalan aspal dan dibeton.

"Fasilitas umum jalan perumahan yang masuk program ini sudah menjadi aset pemerintah dari hibah pengembang perumahan tersebut," terangnya.

Menurut Chandra, program ini sebagai perhatian pemerintah kota untuk memberikan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang baik di seluruh kota.

Sekaligus, kata dia, untuk mengatasi kekumuhan wilayah pemukiman di kota ini karena akses jalannya tidak baik.

Sebenarnya, kata Chandra, ada sebanyak 320 jalan komplek perumahan di kota ini, namun yang baru menyerahkan fasilitas umum tersebut ke pemerintah baru 175 jalan perumahan.

Maka untuk mempercepat proses itu, rencananya akan ditertibkan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur kewajiban pengembang agar segera menyerahkan fasum jalan milik mereka.