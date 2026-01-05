Basarnas Kendari Kerahkan Tim Untuk Cari Remaja yang Hilang Diterkam Buaya

kalsel.jpnn.com, KONAWE SELATAN - Basarnas Kendari mengerahkan tim SAR untuk mencari remaja yang diterkam buaya di Sungai Desa Awonio, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Basarnas Kendari Amiruddin mengatakan remaja yang diterkam buaya itu bernama Rafli (14), yang pertama kali dilaporkan oleh warga setempat pada pukul 15.10 Wita.

"Kami menerima laporan telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang yang diterkam buaya di Sungai Desa Awonio," kata Amiruddin.

Atas laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Basarnas Kendari menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan SAR.

"Dengan jarak tempuh lokasi tersebut dengan Basarnas Kendari sekitar 64 kilometer," ujarnya.

Amiruddin mengungkapkan bahwa dalam pencarian korban itu terdapat beberapa unsur yang terlibat, antara lain Staf Ops dan Penyelamat Basarnas Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konsel, Bhabinkamtibmas, masyarakat sekitar, dan keluarga korban.

"Adapun alat utama yang digunakan yaitu mobil penyelamat, ambulans, perahu karet, peralatan SAR medis, peralatan SAR evakuasi, peralatan komunikasi, dan peralatan pendukung keselamatan lainnya," ungkap Amiruddin.

Dia menjelaskan korban diterkam buaya bermula saat korban bersama dengan temannya pulang sekolah dan singgah mandi, sekaligus mencuci pakaiannya di Sungai Desa Awonio pada pukul 13.05 Wita.