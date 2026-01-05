10 Spot Baca Digital Kini Hadir di 10 Titik Strategis Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan minat baca masyarakat di "Bumi Lambung Mangkurat" dengan menyediakan fasilitas spot baca digital di 10 titik lokasi strategis untuk memudahkan akses literasi warga Banua.

Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata dalam menggabungkan teknologi modern dengan budaya membaca.

Melalui fasilitas ini, masyarakat tidak lagi terbatas oleh ruang perpustakaan fisik untuk menikmati beragam koleksi bacaan.

“Spot baca digital adalah sebuah konsep yang menggabungkan teknologi digital dengan kegiatan membaca. Melalui spot baca digital ini masyarakat dapat mengakses literasi melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan lainnya, sehingga memungkinkan masyarakat untuk membaca di mana saja dan kapan saja,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan publik yang prima, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

“Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya adalah untuk menumbuhkembangkan minat baca dengan menyebarkan spot baca digital di 10 titik instansi terkait,”‘ lanjutnya.

Adapun 10 lokasi yang kini telah dilengkapi dengan fasilitas spot baca digital tersebut meliputi sektor pelayanan publik, kesehatan, hingga perbankan.

Dengan hadirnya titik-titik baca digital ini diharapkan masyarakat yang sedang mengantre layanan publik atau mendampingi keluarga di rumah sakit dapat memanfaatkan waktu mereka dengan membaca secara produktif. (antara/jpnn)