Gubernur Muhidin Pastikan Kesiapan Sekolah Rakyat di Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin meninjau Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin untuk memastikan kesiapan serta proses pembelajaran bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki potensi akademik.

Muhidin mengatakan saat ini Sekolah Rakyat di BBPPKS Banjarmasin menampung sebanyak 125 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.

"Siswanya merupakan lulusan SD dan SMP yang diseleksi secara khusus, dengan prioritas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan belajar yang tinggi. Alhamdulillah, hari ini kita melihat langsung kondisi sekolahnya sudah lengkap, fasilitas komputer tersedia, tenaga pendidik juga ada," katanya di Banjarbaru, Senin.

Anak-anak yang masuk ke sini adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi pintar dan berpotensi. "Ini yang kita dorong," ujarnya.

Dia menambahkan ke depan peluang penerimaan peserta didik akan terus dievaluasi. Pemerintah akan melihat kembali kebutuhan dan kuota, sehingga semakin banyak anak kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak melalui Sekolah Rakyat.

Gubernur menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan yang berkeadilan.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Dimulai 14 Juli dengan Target 20 Ribu Peserta

Dia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan dengan adanya Sekolah Rakyat yang diadakan oleh Presiden, ini membawa kebaikan bagi masyarakat seluruh Indonesia,” tuturnya.