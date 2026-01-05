Pemprov Kalsel Buka Layanan Kamar Operasi Cito di Banjar

kalsel.jpnn.com, BANJAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh meluncurkan layanan Kamar Operasi Cito (OK Cito) pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Banjar, untuk meningkatkan kecepatan dan mutu penanganan pasien bedah darurat.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhamad Muslim mengapresiasi atas peningkatan layanan kesehatan di RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh melalui peluncuran OK Cito di IGD.

“Kami sangat bersyukur dan bangga, bahwa pelayanan di RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh akan semakin meningkat dengan hadirnya layanan Kamar Operasi Cito di IGD . Ini menegaskan komitmen Pemprov Kalsel dalam mendorong peningkatan kualitas fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Muslim di Banjarmasin, Senin.

Dia menyebut RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan daerah, khususnya dalam penanganan kasus kegawatdaruratan.

Oleh karena itu peningkatan mutu layanan, kecepatan penanganan, dan keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama.

Peluncuran layanan OK Cito di IGD, lanjutnya, diharapkan mampu memisahkan secara lebih efektif penanganan operasi darurat dari antrean operasi. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan lebih tertib, cepat, serta lebih berorientasi pada keselamatan pasien.

“Dengan dioperasikannya layanan OK Cito ini, penanganan kasus-kasus bedah darurat dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. Waktu tunggu pasien dari IGD menuju kamar operasi dapat dipersingkat, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan dan indikator keselamatan pasien,” jelasnya.

Sementara itu Direktur RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh, Tabiun Huda menjelaskan saat ini rumah sakit memiliki total delapan kamar operasi, dengan kondisi lima berfungsi baik, satu rusak berat, dan dua rusak ringan.