500 Ton Beras Disiapkan Untuk Tangani Bencana Alam di Kalsel

Kamis, 01 Januari 2026 – 10:54 WIB
ilustrasi banjir bandang Foto: ANTARA/Weli Ayu Rejeki

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyiapkan 500 ton beras untuk penanganan bencana alam, khususnya untuk membantu korban terdampak banjir di sejumlah kabupaten.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Syamsir Rahman menyampaikan, ratusan ton beras itu dari cadangan milik pemerintah provinsi.

"Yang dinas pertanian dan ketahanan pangan mengelolanya," ujarnya.

Syamsir menyampaikan, penyaluran beras tersebut tinggal menunggu arahan Gubernur Kalsel ke daerah-daerah yang saat ini terdampak bencana banjir akibat intensitas hujan yang tinggi.

"Jadi jangan khawatir cadangan beras banyak untuk membantu daerah yang tertimpa bencana banjir saat ini," ungkapnya.

Syamsir pun menyampaikan, penyaluran beras dari Pemprov ini akan dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel dan kabupaten/kota di daerah tertimpa bencana.

"Kami harap juga pemerintah kabupaten menyalurkan beras cadangannya, jika ada, hingga bisa bersinergi," ujarnya.

Menurut Syamsir, bantuan yang disiapkan tidak hanya beras, tapi juga yang lainnya.

Ratusan ton beras disiapkan Pemprov Kalsel untuk memenuhi kebutuhan korban bencana alam.
Sumber Antara
