Polri Tambah Alat Berat Untuk Bantu Penanganan Bencana di Sumbar

Senin, 29 Desember 2025 – 09:39 WIB
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo saat melepas keberangkatan alat berat penanganan bencana di Polres Padang Pariaman pada Minggu (28/12). ANTARA/FathulAbdi.

kalsel.jpnn.com, PADANG - Polri kembali menambah jumlah alat berat di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) pada Minggu untuk mempercepat penanganan di lokasi bencana provinsi setempat.

Keberangkatan lima unit alat berat tersebut dilepas langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo didampingi Kepala Polda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta di depan Kantor Polres Padang Pariaman.

"Polri kembali memberangkatkan lima unit berat untuk mempercepat penanganan di berbagai lokasi terdampak bencana," terang Dedi.

Dia mengatakan dengan adanya penambahan lima unit alat berat tersebut maka jumlah alat berat yang beroperasi ada sebelas unit, enam lainnya sudah bekerja di longsor dan bencana banjir bandang.

Alat berat tersebut tersebar di berbagai titik lokasi yaitu di wilayah Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman, provinsi setempat.

Pihaknya berharap tambahan dukungan alat berat itu bisa semakin mempercepat penanganan usai bencana di lokasi yang terdampak.

"Kehadiran alat berat diharapkan dapat mempercepat pengerjaan dan pembersihan sehingga akses untuk jalur logistik, kendaraan, dan perekonomian di lokasi bisa digerakkan," jelas Dedi.

Jenderal bintang tiga itu memastikan Polri akan terus mempercepat pemulihan infrastruktur maupun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pascabanjir di wilayah utara Sumatera, khususnya Sumbar.

Sumber Antara
TAGS   alat berat Polri bencana banjir sumbar

